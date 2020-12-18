Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожСоковита Демі Роуз голяка скупалася у ванні з квіткамиНа нових фото дівчина з'явилася в чорному боді від бренду prettylittlething. В районі декольте вона повністю розстебнула блискавку. Боді вигідно підкреслив пишні груди дівчини. На верх вона одягла чорну довгу шубу. Образ модель доповнила чорними ботфортами і сонцезахисними окулярами.
Роуз нафарбувала губи нюдовою помадою і зібрала волосся у хвіст.
"Ласкаво просимо в матрицю... Один з моїх улюблених образів з мого нового співробітництва з @prettylittlething", - підписала знімок модель.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
Новини по темі
- Популярна модель показала соковиті форми в бікіні
- Відома модель без білизни блиснула своїми апетитними формами
- Демі Роуз показала широку попу крупним планом
- Демі Роуз в стильному боді похвалилася пишними грудьми
- Відома модель в стильному ТОПі похвалилася своїми формами
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram