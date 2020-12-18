25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими гарячими фото.

Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожСоковита Демі Роуз голяка скупалася у ванні з квіткамиНа нових фото дівчина з'явилася в чорному боді від бренду prettylittlething. В районі декольте вона повністю розстебнула блискавку. Боді вигідно підкреслив пишні груди дівчини. На верх вона одягла чорну довгу шубу. Образ модель доповнила чорними ботфортами і сонцезахисними окулярами.

Роуз нафарбувала губи нюдовою помадою і зібрала волосся у хвіст.

"Ласкаво просимо в матрицю... Один з моїх улюблених образів з мого нового співробітництва з @prettylittlething", - підписала знімок модель.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла