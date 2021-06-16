16 червня у всьому світі відзначається День природної краси.

Краса врятує світ! Краса - це свобода! Краса в очах того, хто дивиться! Напевно, кожна дівчина чула ці фрази. Через те, що сьогодні у всьому світі відзначається День природної краси, пропонуємо вам подивитися на кумирів мільйонів і на те, як вони виглядають без макіяжу.

Марічка Падалко

"Мої колеги розкрутили мене прямо в ефірі на появу у випуску ТСН з чистим обличчям до Дня природної краси, який сьогодні відзначають у світі. Я б, напевно, на це не погодилася, якби запропонували працювати без макіяжу напередодні. Я в житті такого не робила на ТБ. А тут не було часу думати", - каже телеведуча.

Настя Каменських

Співачка неодноразово говорила про те, що наносить яскравий макіяж тільки для виступу на концертах, а в житті вона вважає за краще мінімалізм або взагалі не фарбуватися. При цьому і такий, і такий варіант Насті підходить, адже у неї красива шкіра. Також Каменських стверджує, що ще жодного разу не робила собі уколи краси.

Оля Полякова

Суперблондинка ніколи не виходить на сцену без яскравого макіяжу з акцентом на губи. Але в повсякденному житті, особливо в своєму Instagram-блозі зірка показується без косметики.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк може бути в різних образах, і вона зовсім не соромиться показувати себе з різних сторін. Вона вміє посміятися над собою і може зухвало пожартувати над іншими. Ну, а що? Красивим дівчаткам все можна.

Маша Єфросиніна

Українська королева стилю розуміється в моді і красі. Маша завжди виглядає бездоганно. Також прискіпливо вона підбирає макіяж під кожен образ. Але, варто відзначити, що і без нього вона виглядає приголомшливо.

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Автор: Діана Могилєвич