Денис Карасьов помер у віці 58 років.

Відомий російський актор театру і кіно Денис Карасьов помер у віці 58 років. На цей час невідомо де і коли поховають актора.

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Про це РБК повідомила подруга сім'ї актора.

За словами подруги, актор помер уві сні. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Хто такий Денис Карасьов:

Карасьов народився 1 серпня 1963 року

Він був актором театру імені Маяковського, пізніше театру "Ленком"

Також він знімався у відомих російських серіалах - "Далекобійники", "Каменська", "Дві долі", "Сволоти", "Ми з майбутнього - 2"

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Автор: УНІАН