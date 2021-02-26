Звинувачений у зґвалтуванні Депрадьє запевнив, що не винен, тому йому нічого боятися.
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Як передає ТСН, 72-річна зірка відкинув будь які звинувачення та наголосив в інтерв'ю виданню La Repubblica, що він ні в чому не винен.
"Я не винен, тому мені нема чого боятися", - заявив Депардьє.
За словами артиста, у його передбачуваної жертви немає жодних доказів, і він має намір це довести у суді 10 березня.
"Я ґвалтівник? Це всього лише брехня, і суддя мені повірить", - сказав Депардьє.
Звинувачення Депардьє у згвалтуванні: що відомо
- У 2018 році 22-річна французька актриса звинуватила скандального актора Жерара Депардьє в зґвалтуванні та сексуальному насильстві.
- Згідно з матеріалами справи, Депердьє дружив з батьком потерпілої і запропонував їй допомогу в кар'єрі.
- За твердженням дівчини, злочини були скоєні 7 і 13 серпня в особняку Депардьє, де у них повинна була пройти репетиція.
- Днями французька прокуратура пред'явила 72-річному акторові Жерару Депардьє звинувачення в зґвалтуванні і сексуальному насильстві.
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