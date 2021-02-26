Депрадьє наполягає у своїй невинності / фото msn.com

Звинувачений у зґвалтуванні Депрадьє запевнив, що не винен, тому йому нічого боятися.

Читайте такожЕмма Уотсон вирішила зробити паузу в зйомках заради коханого

Як передає ТСН, 72-річна зірка відкинув будь які звинувачення та наголосив в інтерв'ю виданню La Repubblica, що він ні в чому не винен.

"Я не винен, тому мені нема чого боятися", - заявив Депардьє.

За словами артиста, у його передбачуваної жертви немає жодних доказів, і він має намір це довести у суді 10 березня.

"Я ґвалтівник? Це всього лише брехня, і суддя мені повірить", - сказав Депардьє.

Звинувачення Депардьє у згвалтуванні: що відомо

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН