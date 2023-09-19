За словами Маги, раніше Повалій була зовсім іншою.

Відомий український поет Петро Мага багато років спілкувався і співпрацював зі співачкою Таїсією Повалій. В інтерв'ю Rostyslove Production він розповів, що пам'ятає її звичайною жінкою з села Шамраєвка.

Однак те, що стало з Повалій, приводить його в жах. Він не розуміє, чому вона перейшла на бік окупантів, вихваляє їх і продовжує виступати на кремлівських концертах.

Мага додав, що Повалій продала свою совість за гроші. Хоча, насправді, у неї в Росії справи йдуть, судячи з усього, не дуже. У росЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Повалій поневіряється по арендованих квартирах.

"Те, що вона робить зараз, на голову не налазить. Це жах! Якщо ти знаєш, що тут така біда, як ти можеш вихваляти російську зброю? Як ти можеш виступати на "дні захисника вітчизни", вітати їх поліцію? Це просто жах! Це при тому, що я знаю Таю як таку добру сільську панночку з села Шамраєвка. Я спілкувався з нею, як з нормальною такою тіткою, яка і вареників наліпити може, і борщу поїсти. Дуже шкода", - сказав Петро.

Позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Таїсія Повалій перший час не висловлювалася про війну, проте пізніше публічно заявила, що підтримує цю війну.

За словами Повалій, Путін "позбавляє світ від нацизму", російську агресію називає "відновленням справедливості", а Путіна – "надією на майбутнє". 9 травня 2022 року Повалій виступила в Москві на концерті, присвяченому Дню перемоги, також взяла участь у новорічній програмі "Блакитний вогник", виконавши пісню "Червона рута".

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