Діта фон Тіз часто радує шанувальників подібними кадрами.

Зірка бурлеску Діта фон Тіз опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в червоній сексуальній білизні, яка зроблена з мережива. Доповнила вона комплектик поясом з підтяжками і чорними панчохами. На голову зірка одягла червоний бант.

Варто відзначити, що у Діти красива фігура, яку вона всіляко демонструє. Буквально за добу фото набрало майже 50 тисяч лайків.

Хто така Діта фон Тіз:

Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері

Діта фон Тіз відома головним чином своїми бурлескними номерами, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"

Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод

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Автор: Діана Могилєвич