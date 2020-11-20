Діта виступає в стилі бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Зірка бурлеску Діта фон Тіз опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в червоній сексуальній білизні, яка зроблена з мережива. Доповнила вона комплектик поясом з підтяжками і чорними панчохами. На голову зірка одягла червоний бант.
Варто відзначити, що у Діти красива фігура, яку вона всіляко демонструє. Буквально за добу фото набрало майже 50 тисяч лайків.
Діта виступає в стилі бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Хто така Діта фон Тіз:
- Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері
- Діта фон Тіз відома головним чином своїми бурлескними номерами, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"
- Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод
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