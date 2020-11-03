Діта фон Тіз показала нове фото.

Відома фотомодель і зірка бурлеску Діта фон Тіз опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона постала в сексуальному боді з підтяжками. Також вона одягла високі рукавички. А доповнили образ сонцезахисні окуляри і масивне кольє. Варто відзначити, що крізь сексі-боді просвічуються соски Діти.

Хто така Діта фон Тіз:

Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері

Діта фон Тіз відома своїми бурлескними номерами, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"

Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод

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Автор: Діана Могилєвич