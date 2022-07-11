Брат з сестрою не поділили подіум під час модного показу.

Діти відомої американської співачки Мераї Кері взяли участь у модному показі. Під час дефіле близнюки Монро і Мороккан не поділили подіум і влаштували бійку.

Глядачі гостро відреагували на інцидент між 11-річними братом і сестрою, але ніхто їх так і не розтягнув.

Пізніше Кері оприлюднила відео інциденту на своїй сторінці в Instagram і натякнула на те, що це була постановка.

"При зйомці цього відео жодна дитина не постраждала", - підписала ролик співачка.

Відзначимо, Мерайя Кері народила близнюків в 2011 році від музиканта Ніка Кеннона. У 2016 році пара розпалася. Тоді ж зірка повідомила, що більше не хоче мати дітей.

При цьому романи у неї траплялися. Через кілька місяців після розставання з Кенноном вона побралася з мільярдером Джеймсом Пакером, але весілля так і не відбулося.

Пізніше вона почала зустрічатися з танцюристом Брайаном Танака. Але і з ним у неї не склалися серйозні стосунки.

Вас також можуть зацікавити новини: