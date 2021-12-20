Ще влітку Гордон побував на неформальній прес-зустрічі з президентом.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон у своєму інста-блозі поділився літніми спогадами з прес-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

На фото Гордон в компанії президента і своєї дружини Олесі Бацман смажив шашлики. Також разом з ними позував і інший відомий ведучий Савік Шустер.

Читайте також"Я витрачала гроші своїх чоловіків": Слава Камінська розсекретила свою нерухомість"Спогади про літо. З друзями на шашликах. Засмажили Соловйова і з'їли. М'ясо виявилося старе, жорстке і несмачне - тому ближче до зими пересварилися", - підписав фото Гордон.

Відзначимо, на фото Гордон постав у темно-синій футболці з логотипом ФК "Динамо", а Зеленський був у сірій футболці і джинсах в тон. А ось дружина Гордона - Олеся - позувала в чорному кроп-топі і спортивних штанях з яскравим принтом. На талію вона пов'язала кофту.

Нагадаємо, раніше дружина Гордона пояснила, чому жодного разу не сварилася з ним.

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Автор: Діана Могилєвич