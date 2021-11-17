Український телеведучий Дмитро Гордон постав на новому фото зі своєю дружиною Олесею Бацман.
Подружжя вирішило подуріти на камеру, тому Олеся своє волосся поклала на голову Гордону. Крім того, вона з гумором поцікавилася у шанувальників, чи відрощувати волосся лисому Дмитру.
Шанувальники прийшли в захват від їх знімка. Вони почали активно коментувати фотографію і ділитися своїми враженнями від побаченого.
"Дмитру потрібно чубок зробити як у Клеопатри", "Клас, одна коса на двох", "Справжній козак", "Зйомки для реклами елітного шампуню", "Олесю, якщо допоможеш відростити, то я теж до вас приїду відрощувати", - пишуть користувачі мережі в коментарях під фото.
Читайте також"Справжній козак": Амадор Лопес показав брутальну зачіскуНагадаємо, Олеся Бацман з 2011 року перебуває у шлюбі з Дмитром Гордоном. У них є троє дітей - Санта, Аліса, Ліана.
Раніше Дмитро Гордон також повеселив мережу фото з відпустки. У кадрі він позував зі своєю дружиною, яка постала в купальнику.
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