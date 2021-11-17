На голові Гордона раптово з'явилося волосся.

Український телеведучий Дмитро Гордон постав на новому фото зі своєю дружиною Олесею Бацман.

Подружжя вирішило подуріти на камеру, тому Олеся своє волосся поклала на голову Гордону. Крім того, вона з гумором поцікавилася у шанувальників, чи відрощувати волосся лисому Дмитру.

Шанувальники прийшли в захват від їх знімка. Вони почали активно коментувати фотографію і ділитися своїми враженнями від побаченого.

"Дмитру потрібно чубок зробити як у Клеопатри", "Клас, одна коса на двох", "Справжній козак", "Зйомки для реклами елітного шампуню", "Олесю, якщо допоможеш відростити, то я теж до вас приїду відрощувати", - пишуть користувачі мережі в коментарях під фото.

Читайте також"Справжній козак": Амадор Лопес показав брутальну зачіскуНагадаємо, Олеся Бацман з 2011 року перебуває у шлюбі з Дмитром Гордоном. У них є троє дітей - Санта, Аліса, Ліана.

Раніше Дмитро Гордон також повеселив мережу фото з відпустки. У кадрі він позував зі своєю дружиною, яка постала в купальнику.

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Автор: Діана Могилєвич