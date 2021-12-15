За тиждень співака вже двічі госпіталізували.

Знаменитого російського співака Григорія Лепса госпіталізували в Москві. Йому знадобилася допомога психіатра.

Як повідомив у середу, 15 грудня, Telegram-канал Mash, за тиждень співак вже двічі потрапляв до лікарні.

"Спершу Лепс був дуже п'яний і зізнався, що останнім часом найкращий день до нього не заходить, та й щасливим як ніхто він себе назвати вже не може. Лікарі запропонували залишитися в лікарні, але Григорій зробився буйним і неадекватним", - йдеться в повідомленні.

Тоді на допомогу довелося кликати психіатричну бригаду. Артиста хотіли направити в реанімацію, а психіатр виписав йому сильнодійні препарати та порадив лікування у спецклініці. Однак Лепс відмовився.

Читайте такожТитул Міс Всесвіт - 2021 виграла учасниця з Індії Харнааз Сандху (фоторепортаж, відео) "Через день музикант знову повернувся в лікарню. Дуже п'яний і в супроводі охорони. Минулу ніч Григорій відсипався в лікарні, періодично пориваючись піти. Кілька годин тому в нього вийшло. Крім психологічних проблем, лікарі підозрюють у нього гіпертонічний криз", - пише Telegram-канал.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Григорія Лепса зірвався концерт з Ларисою Доліною. Тоді його директор заявив, що у співака дуже підскочив тиск і стався гіпертонічний криз.

Раніше артист шокував публіку своїми шрамами на голові та сильною втратою ваги.

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Автор: Катерина Комолова