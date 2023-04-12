Американський артист відвідав українську столицю 12 квітня.

У середу, 12 квітня, до Києва приїхав американський виконавець Бред Пейслі. Артист, який носить негласний титул легенди кантрі-музики, зіграв на гітарі прямо посеред вулиці біля Михайлівського Золотоверхого собору, символічно на тлі військової техніки.

Однією з композицій стала "Червона рута" - її підспівували всі, хто був поруч. Відео за участю Пейслі були опубліковані на Facebook-сторінці журналіста Олексія Мочанова.

"Києва. 12 квітня. Сьогодні. Площі Льва Толстого (чув, що перейменовують, але це зрозуміла Київська локація) і Михайлівська. Дощ, погода волога, як тісто, яке ще не зійшло. Волого і в'язко. Біля входу в метро невеликий хлопець з гітарою в ковбойському капелюсі. З ним десяток супроводжуючих з камерами, мікрофонами і кофром від акустики Санта-Круз. Це Бред Пейслі - американський кантрі-виконавець і автор пісень", - написав Мочанов.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Він крутий! Він в моєму плей-листі і часто слухаю його музику. Навіть не віриться, що він був у Києві. Круто, що об'єднання навколо України - це зараз єдиний показник адекватності людини"

"Як шкода, що мене там не було... Але коли-небудь здійсняться всі бажання"

"Реально тепло стало на душі в таку погоду. Пейслі - це символ. Не тільки американської культури, а й нашої боротьби. Великий друг України"

Хто такий Бред Пейслі

50-річний американський кантрі-виконавець і автор пісень. У своєму стилі він є одним з найпопулярніших музикантів. Володіє трьома престижними преміями "Греммі", чотирнадцятьма Academy Of Country Music Awards, чотирнадцятьма Country Music Association Awards і двома American Music Awards.

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