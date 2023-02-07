Пара має дуже щасливий вигляд.

Дочка американського репера Емінема виходить заміж за свого коханого через сім років стосунків. Вони познайомилися ще в університеті, а зараз вирішили узаконити свої стосунки.

Як повідомила Хейлі Джейд Скотт на своїй сторінці в Instagram, коханий Еван Макклінток освідчився їй 4 лютого. Чоловік став на одне коліно на терасі і простягнув Хейлі обручку. Звичайно ж, вона відразу сказала "так".

"Випадковий результат вихідних. 2.04.23. Я кохаю тебе, Еване", - підписала фото дівчина.

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Потім вони відкрили шампанське і відсвяткували свої заручини. Варто відзначити, що сам Емінем завжди добре відгукувався про свого майбутнього зятя.

Хто така Хейлі Джейд Скотт

Дівчина - єдина рідна дочка Емінема. Вона з'явилася на світ, коли він був одружений з Кім Скотт. З жінкою він розлучився через її наркотичну залежність. Також у репера є ще дві дочки, але вони прийомні.

Відомо, що Хейлі - популярний блогер. Крім того, вона веде підкаст Just a Little Shady.

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