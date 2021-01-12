На фотографії Алла Добкіна позує в закритому купальнику, який частково приховує велике татуювання в паховій області.

Дочка колишнього голови Харківської ОДА та екс-народного депутата Михайла Добкіна Алла похвалилася великим татуюванням в інтимному місці.

Фотографію дівчина виклала в сторіз у своєму Instagram.

На ній вона позує в закритому купальнику, який частково приховує велике татуювання в паховій області. Також добре видно татуювання на обох руках Алли.

Алла Добкіна зараз знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона зупинилася в шикарному готелі Jumeirah Al Naseem в Дубаї.

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Автор: УНІАН