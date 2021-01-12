Алла Добкіна зараз перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах / фото Алла Добкіна/Instagram
Дочка колишнього голови Харківської ОДА та екс-народного депутата Михайла Добкіна Алла похвалилася великим татуюванням в інтимному місці.
Фотографію дівчина виклала в сторіз у своєму Instagram.
На ній вона позує в закритому купальнику, який частково приховує велике татуювання в паховій області. Також добре видно татуювання на обох руках Алли.
Алла Добкіна зараз знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона зупинилася в шикарному готелі Jumeirah Al Naseem в Дубаї.
фото Алла Добкіна / Instagram
Вас також можуть зацікавити новини:
- Популярна фітнес-модель показала апетитні форми в бікіні
- "Чорна пантера" Санта Дімопулос блиснула грудьми (фото)
- Найсексуальніший чоловік світу вперше показав свою дівчину
- "Ми аж охер*ли": Надю Дорофєєву на Балі моторошно налякали
- Популярна модель засвітила розтяжки на сідницях
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram