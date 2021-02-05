Дева Кассель прикрасила обкладинку модного глянцю.

Дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя 16-річна Дева Кассель прикрасила обкладинку модного глянцю.

Читайте такожЕлегантність і стиль: Моніка Беллуччі постала в яскравому образіФотографію Деви виклала у себе в Інстаграм її зіркова мама. Дівчина прикрасила обкладинку номеру французького видання Elle.

На обкладинці дівчина позує у чорно-жовтому вбранні з розпущеним волоссям і легким макіяжем.

"Ще одна обкладинка цього тижня для моєї Деви", - підписала знімок Беллуччі.

Шанувальники засипали компліментами дівчину, порівнюючи красу Деви з красою її матері та батька.

У жовтні минулого року Дева Кассель вперше прикрасила обкладтнку модного глянцю.

Батьки Деви Кассель

Батьки Деви Кассель одружилися в 1999 році. У пари народилося дві доньки - Дева (2004 року народження) і Леоні (2010 року народження). Проте у серпні 2013 року Белуччі та Кассель оголосили про розлучення. Венсан Кассель незабаром оголосив про заручини, а потім і одруження на моделі Тіні Кунакі.

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Автор: Ірина Погоріла