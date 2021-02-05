Дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя 16-річна Дева Кассель прикрасила обкладинку модного глянцю.
Читайте такожЕлегантність і стиль: Моніка Беллуччі постала в яскравому образіФотографію Деви виклала у себе в Інстаграм її зіркова мама. Дівчина прикрасила обкладинку номеру французького видання Elle.
На обкладинці дівчина позує у чорно-жовтому вбранні з розпущеним волоссям і легким макіяжем.
"Ще одна обкладинка цього тижня для моєї Деви", - підписала знімок Беллуччі.
Шанувальники засипали компліментами дівчину, порівнюючи красу Деви з красою її матері та батька.
У жовтні минулого року Дева Кассель вперше прикрасила обкладтнку модного глянцю.
Батьки Деви Кассель
Батьки Деви Кассель одружилися в 1999 році. У пари народилося дві доньки - Дева (2004 року народження) і Леоні (2010 року народження). Проте у серпні 2013 року Белуччі та Кассель оголосили про розлучення. Венсан Кассель незабаром оголосив про заручини, а потім і одруження на моделі Тіні Кунакі.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram