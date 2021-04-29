Молода актриса зізналася, що є поліаморкою.

Донька голлівудського актора Вілла Сміта Віллоу здійснила камінг-аут. Дівчина зізналася, що вона поліаморка.

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20-річна актриса та співачка розповіла, що вона перебуває у стосунках, в яких партнери дозволяють один одному заводити романтичні зв'язки та займатися сексом на стороні.

На її думку, моногамія зазвичай призводить до зрад, тоді як поліаморія є більш відкритим і чесним форматом.

«Припустимо, вам не дуже хочеться сексу весь час, а вашому партнерові хочеться. І що ж, якщо у одного еемає цих потреб, не повинно бути і в іншого?» - поміркувала Сміт.

Вона додала, що у своєму колі спілкування поліаморна тільки вона, зазначивши, що у її друзів набагато більше сексу, ніж у неї самої.

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Автор: Катерина Шварц