Багато користувачів мережі вважають, що 21-річна співачка не обійшлася без допомоги хірурга і робила пластику обличчя.

Онука третього президента України Віктора Ющенка Доменіка, яка брала участь в "Голосі країни-11", відповіла всім хейтерам, які запідозрили, що вона зробила собі пластичні операції.

Багато користувачів мережі вважають, що 21-річна співачка не обійшлася без допомоги хірурга і робила пластику обличчя. На їхню думку, вона зробила розкіс очей, видалила грудки Біша і змінила форму носа.

Читайте такожНа "Голосі країни" виступила онука екс-президента України: хвилювання зіграло з нею злий жарт (фото, відео)

У своєму Instagram Доменіка розмістила фото 11-річної давності. Цими фотографіями дівчина довела, що до пластичного хірурга не зверталася.

"Що стосується моїх так званих "видалених грудок Біша, підтягнутих розкосих очей і ринопластики", - можете забути. Спасибі мамі і татові за обличчя, яке вони мені подарували", - написала Ющенко.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН