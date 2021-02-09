Надя під час фотосету продемонструвала пружні сідниці.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під псевдонімом Dorofeeva, знялася у грайливій фотосесії в ліжку.Читайте такожДорофєєва похизувалася в ультракороткій сукні (фото)

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дорофєєва на фото позує в ліжку в білій майці та трусиках-шортиках. На ній також білі шкарпетки й кеди.

Надя під час фотосету продемонструвала пружні сідниці та плаский животик.

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Автор: УНІАН