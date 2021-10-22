Співачка приховала фігуру вбранням оверсайз, проте це не вберегло її від питань про цікаве положення.

Популярна українська співачка та екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва заінтригувала прихильників новим відео. На ньому зірка засвітила доволі великий животик, через що її навіть запідозрили у вагітності.

Дорофєєва похвалилася в Instagram своїми машинами, проте мало хто звернув увагу на автопарк зірки - усіх цікавить її ймовірна вагітність.

Читайте такожДантес буде незадоволений: Надя Дорофєєва заінтригувала відвертим знімком зі спальніНещодавно співачка записала трек разом з казахським репером Скриптонітом, після чого вони зняли кліп, проте його так і не презентували. Фанати "атакували" Дорофєєву питаннями про відео на дуетну пісню, тому вона пояснила, що прем'єра відклалася через незалежні від неї технічні причини.

Таке пояснення не вдовольнило шанувальників, вони продовжили засипати Дорофєєву питаннями про кліп. Тому вона записала відео, яке підписала: "Коли всі запитують: Де кліп?!".

У ролику Дорофєєва стоїть біля гаража, де припарковані дві машини. У однієї з них можна помітити номерні знаки "АХ 0111 ОІ". Ймовірно, це так звана "пасхалка" - кліп може вийти першого листопада.

Але мало хто придивлявся до номерів. На відео Дорофєєва засвітила доволі помітний животик, який їй не вдалося приховати навіть під оверсайзом. Співачку запідозрили у вагітності, деякі фани вже поздоровляють зірку з очікуванням дитини.

Сама артистка ігнорує коментарі про вагітність та не відповідає на запитання про цікаве становище. Деякі коментатори пишуть, що Дорофєєва може приховувати факт очікування дитини, проте є ймовірність і того, що так званий животик просто оптична ілюзія від оверсайзу.

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Автор: Віолетта Орлова