Моделі позували для російської версії глянцю в речах українських дизайнерів.

Українські дизайнери Світлана Бевза та Лілія Літковська взяли участь у фотосесії для спецпроекту російського журналу Elle, який отримав назву "Дружба народів".

Моделі позували в речах українських дизайнерів. Так, новий випуск журналу розповідає про українську моду і культуру. Також у підготовці номера взяли участь і інші представники України: фотограф Назар Чорний, модель Світлана Потомська, мейк-ап стиліст Олександра Вєтрова, декоратор Ліза Гамшеєва та інші.

При цьому такий експеримент викликав негативну реакцію у користувачів мережі.

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Автор: Діана Могилєвич