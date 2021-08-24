Зіркове подружжя привітало українців з Днем Незалежності.

Український телеведучий Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман привітали всіх українців з Днем Незалежності.

У своєму Instagram-блозі Дмитро опублікував відео, на якому постав разом з дружиною в національних нарядах. Він виголосив вітальну промову, а потім Бацман виконала пісню Тараса Петриненка "Україна".

"З днем народження, рідна країно. З Україною в серці - і в свята, і в будні", - підписав відео Гордон.

"Яка красива Олеся, просто вогонь", "Яка краса", "Ваша дружина дуже красиво одягнена", "Сильний чоловік говорить сильні слова", - написали користувачі мережі в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич