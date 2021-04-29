Анна Андрійчук розлучається з екс-солістом групи "Время и Стекло".

Екс-соліст групи "Время и Стекло" "Позитив" розлучився зі своєю дружиною, найкращою подругою Насті Каменських Анною Андрійчук.

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У своєму Instagram Анна написала, що їхні стосунки терміном в 13 років підійшли до кінця.

"Я набралася сил прийняти дуже важливе рішення. Я довго носила це в собі, переживала, було складно це прийняти, і тому я мовчала. Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя довжиною в 13 років. З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, хто ми сьогодні, це - відображення взаємної любові і підтримки. Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, у тебе в душі з'являється певна порожнеча і розчарування", - зазначила Анна.

Також вона зізналася, що понад рік не могла зважитися на розлучення. Варто відзначити, що вони почали зустрічатися ще в 15-річному віці, і тільки 8 років тому вони зважилися узаконити свої відносини.

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Автор: Діана Могилєвич