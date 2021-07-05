Нурлан Сабуров живий, і з ним все добре.

Нещодавно в Інтернеті з'явилися новини про те, що казахстанський і російський комік Нурлан Сабуров помер. Такі чутки почалися після того, як він перестав на якийсь час вести свої сторінки в Instagram і TikTok.

Дружина коміка Діана Сабурова в інста-сторіз відреагувала на ці чутки: "Все, що пишуть, це дезінформація". Також вона сказала, що такі чутки пустив хтось недоумкуватий, тому вірити їм не варто.

Крім того, судячи з останніх постів Діани в соцмережі, пара зараз подорожує. А також днями сам комік давав інтерв'ю одному з московських видань.

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Хто такий Нурлан Сабуров:

Нурлан отримав широку популярність завдяки виступам в жанрі стендап. Потрапивши на телебачення, прославився зухвалим стилем поведінки і гостросоціальними жартами. Входить в топ-10 найкращих молодих коміків Росії.

У травні 2020 року Forbes назвав Сабурова одним з найперспективніших росіян до 30 років, помістивши 28-річного коміка в рейтинг "З0 до 30" в категорії "Нові медіа". Згідно з виданням, гонорар Сабурова за виступ оцінюється в $10,000.

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Автор: Діана Могилєвич