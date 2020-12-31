Катерина не постраждала унаслідок аварії / фото instagram.com/repyahovakate
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина потрапила у ДТП. В її авто в'їхала жінка.
Читайте такожРегіна Тодоренко потрапила до лікарні на Балі (фото)На щастя, ніхто не постраждав, розповіла дружина зірки на своїй сторінці в Instagram.
"В мене в'їхала жінка, пенсіонерка. Вона здавала назад і не помітила. Ми довго розбиралися, довго думали. Що робити, чи треба викликати поліцію. У підсумку, вона просто дала грошей і все. Ми роз'їхалися", - розповіла Павлік.
Нова дружина Павліка: що відомо
- Український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою, з якою зустрічався понад 4 роки, 29 травня.
- У червні 2019 року низку ЗМІ облетіла новина, що 53-річний український співак Павлік пішов від дружини до 25-річної коханки.
- Дівчина багато років була фанаткою Павліка й уявити не могла, що у них будуть любовні стосунки. Катерина — концертний директор Віктора.
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