"Друзі" по серіалу, виявляється, були закохані один в одного під час зйомок першого сезону.

Актори Дженніфер Еністон і Девід Швіммер на зйомках спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" зізналися, що були небайдужі один до одного.

Про це повідомляє The Sun.

Ведучий Джеймс Корден під час бесіди з артистами заявив: "Ви всі молоді, гарячі, маєте гарний вигляд і успішні актори, і для мене немислимо, щоб не було закадрових романів".

На що Девід відповів, що був закоханий в Еністон. Його почуття до неї були сильні, але на той момент у кожного з них була друга половинка. До слова, Дженніфер також зізналася у своїй симпатії до серіального коханого.

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"Я пам'ятаю, як одного разу сказала Девіду: "Буде такий облом, якщо перший раз, коли ми з тобою по-справжньому поцілуємося, покажуть по національному телебаченню". Звичайно, перший раз ми поцілувалися в тому кафе. Тому ми просто направили все наше обожнювання і любов один до одного на Росса і Рейчел", - пояснила Еністон.

Відзначимо, що в ефірі передачі "Доброго ранку, Америко" Дженніфер Еністон розповіла, що її колега по серіалу Кортні Кокс ридала над сценою першого поцілунку героїв Росса і Рейчел.

Спеціальний епізод "Друзів" вийде 27 травня на HBO Max. Актори, які вже всім полюбилися, зіграють самих себе, а також будуть запрошені зірки - Джастін Бібер і Сінді Кроуфорд.

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Автор: Діана Могилєвич