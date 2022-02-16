Співачка вже кілька років дотримується правильного харчування.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа вражає своїм струнким тілом і спокусливими вигинами. Щоб зберегти фігуру в ідеальному стані, вона сидить на дієті і займається спортом.

У раціоні співачки є яйця, фрукти, горіхи, риба і м'ясо, овочі. Також вона може з'їсти щось солоденьке, але після цього обов'язково активно проводить час.

"Я намагаюся стежити за своїм здоров'ям, але ніколи не відмовляю собі в частуваннях - я обожнюю солодощі. При цьому я скорочую їх споживання в дні, коли у мене мало справ. Інакше я з'їм пончик і впаду в харчову кому", - сказала знаменитість.

Читайте також50 тисяч гривень на добу: український телеведучий з дружиною зняли розкішну віллу на МальдівахКрім того, Дуа п'є багато води і приймає вітаміни. Це допомагає її шкірі виглядати здоровою і сяючою.

"Я приймаю вітаміни, Омега-3 і не їм після шостої години вечора. Я голодую. Відчуваю, що це допомагає моїй шкірі", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа здивувала фанів надмірно довгими ногами.

Вас також можуть зацікавити новини: