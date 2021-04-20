Образ співачки доповнили бомбер, колготки чорного кольору та кілька кілець.

Популярна британська співачка і модель Дуа Ліпа схвилювала фанатів серією знімків у відвертому образі.

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«Зустрічаємося сьогодні на радіо «Бі-бі-сі»», - підписала пост Ліпа.

Вона знялася в мереживному бюстгальтері та короткому темному боді з принтом, яке прикрашене глибоким декольте.

Образ доповнили високі шкіряні чоботи, бомбер, колготки чорного кольору та кілька кілець з декором у вигляді квіток.

Передплатники захопилися її образом і написали безліч компліментів в коментарях: «Яка красуня», «Прекрасна», «Гаряча дівчина», «Як ти могла народитися такою красивою?», «Я тебе обожнюю», «Моя зірка», «Найсексуальніша дівчина».

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Автор: Катерина Шварц