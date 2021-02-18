Очолила список британська співачка Дуа Ліпа.

Журнал Time назвав британську співачку Дуа Ліпу найвпливовішою зіркою 2021 року.

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Крім того, що вона посіла перше місце в рейтингу, її ще й зняли на обкладинку журналу. На фото вона позує в повітряній шифоновій сукні кольору фуксії. А також вона одягла човники модного лілового кольору.

Також про Дуа Ліпу висловилася й інша співачка Кайлі Міноуг.

"Щоб трохи пощастило, потрібно багато працювати", - сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього прислухалася. Її досягнення ще більш видатні, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. Вона справжній попвеликан. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням чекаю більшого від Дуа Ліпи", - йдеться в журналі за словами Міноуг.

Хто така Дуа Ліпа:

Дуа Ліпа - британська співачка косівського походження, автор пісень і модель

2 червня 2017 року відбувся реліз її однойменного дебютного альбому

У лютому 2019 року на церемонії Grammy Awards, отримала дві нагороди: в категоріях Кращий новий виконавець і кращий танцювальний запис за сингл "Electricity"

Другий студійний альбом співачки "Future Nostalgia" був випущений в березні 2020 року і отримав визнання критиків

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Автор: УНІАН