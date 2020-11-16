Актор назвав себе "великою коричневою зефіркою".

Актор Дуейн «Скеля» Джонсон розповів про курйозну ситуацію, яка сталася під час зйомок бойовика «Червоне повідомлення».

Читайте також"Скеля" до перетворення: Двейн Джонсон здивував кривими зубами й густою шевелюрою в дитинстві (фото)Смішною історією зірка поділився у своєму Instagram.

Так, режисер фільму Роусон Маршалл Тербер придумав погоню, в ході якої герой Джонсона повинен був застрибнути в білий автомобіль Porsche. Спеціально для цієї сцени вони кілька місяців шукали машину, заплатили за неї великі гроші та насилу доставили на місце зйомок.

Нарешті, все зійшлося, якби не одне «але»: Джонсон не зміг поміститися в спорткар.

«Я був як велика коричнева зефірка, яка намагається влізти в проріз для монет», – зазначив актор.

«Десь через 15 секунд незручного мовчання Роусон, я і вся знімальна група почали сміятися з події. До біса, ласкаво просимо у 2020 рік. Зрештою, ми вирішили мислити креативно та все-таки знайшли спосіб зняти цей кадр», – додав Джонсон.

«Червоне повідомлення»: що відомо про фільм

Картина «Червоне повідомлення» розповість історію агента Інтерполу (Джонсон), який полює за найбільш розшукуваним злодієм, що викрадає твори мистецтва.

Прем'єра фільму повинна відбутися на Netflix у 2021 році. Точна дата поки ще не визначена.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц