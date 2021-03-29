Британське видання The Sun опублікувало рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків, який очолив принц Вільям. А ось Джонсону дісталося дев'яте місце.
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У Твіттері Джонсон заявив, що перше місце має належати американському коміку Ларрі Девіду, а не онукові королеви Єлизавети II.
"Як, чорт візьми, таке могло статися, коли у Ларрі Девіда все ще є пульс?! Вимагаю перерахунку", - написав Джонсон.
Відзначимо, що Ларрі Девід - це американський актор, сценарист, комік і продюсер. Відомий як сценарист і виконавчий продюсер телесеріалу "Сайнфелд", сценарист шоу "Комедіанти", творець і виконавець головної ролі серіалу "Стримай свій ентузіазм".
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