У рейтингу перше місце зайняв принц Вільям.

Британське видання The Sun опублікувало рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків, який очолив принц Вільям. А ось Джонсону дісталося дев'яте місце.

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У Твіттері Джонсон заявив, що перше місце має належати американському коміку Ларрі Девіду, а не онукові королеви Єлизавети II.

"Як, чорт візьми, таке могло статися, коли у Ларрі Девіда все ще є пульс?! Вимагаю перерахунку", - написав Джонсон.

Відзначимо, що Ларрі Девід - це американський актор, сценарист, комік і продюсер. Відомий як сценарист і виконавчий продюсер телесеріалу "Сайнфелд", сценарист шоу "Комедіанти", творець і виконавець головної ролі серіалу "Стримай свій ентузіазм".

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Автор: Діана Могилєвич