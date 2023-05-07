Зірка українських серіалів вперше відверто заговорила про один з найскладніших періодів в її житті.

Сьогодні українська актриса Ксенія Мішина - впізнавана, успішна, красива і багата. Однак так було не завжди. Коли вона закінчила школу, то хотіла вступати до театрального вишу, але боязнь переїжджати в інше місто і несхвалення батьків завадили - Ксенія змушена була йти вчитися на економіста.

Зараз в Instagram-блозі зірка зізналася, що її студентські роки супроводжувалися вечірками, величезною кількістю алкоголю і усвідомленням того, що вона абсолютно не розвивається.

"Це було звичайне хаотичне студентське життя: тусовки, алкоголь, сигарети, ніякого розвитку і зростання. Все це тривало до тих пір, поки, сидячи на парі, у мене не трапилася перша панічна атака. Я не розуміла, що це був за стан, і згадувати страшно досі..." - поділилася Мішина.

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Алкоголь і не дуже хороша компанія призвели до проблем з психікою. В ті часи майбутня актриса неодноразово зверталася до лікарів, щоб ті допомогли їй вийти з такого стану.

"Почався, напевно, один з найважчих періодів мого життя - апатія, страх, депресивний період, постійні панічні атаки, "швидкі", заспокійливі і думки про смерть. Одного разу я попросила батьків відвести мене в психлікарню, адже дійсно здавалося, що я божеволію", - поділилася зірка серіалу "Кріпосна".

Психотерапевт, до якого тоді направили дівчину, допоміг їй - всього за три місяці Мішина змогла реабілітуватися. Після лікування вона вирушила до Києва здійснювати свою мрію і вступила до театрального університету.

Раніше УНІАН писав, що Ксенію Мішину "розпекли" в мережі за оголене фото.

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