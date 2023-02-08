Він сказав, що не цікавиться дівчатами свого віку.

Український шоумен Олексій Дурнєв дав відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому повідав про своє особисте життя. За його словами, останні серйозні стосунки у нього були в 2014 році.

Після того, як він розлучився зі своєю дівчиною, він лише ходив на побачення, але нічого серйозного не було. Як зізнався шоумен, він давно не відчував почуття кохання, та й взагалі не знає, чи зможе колись полюбити.

Однак навколо нього ходило багато чуток. Шанувальники неодноразово обговорювали його можливий роман з Дашею Астаф'євою. Сам Дурнєв каже, що Даша йому більше подобається як друг.

Єфросиніна запитала, чи міг би Олексій закрутити роман з Тіною Кароль. У відповідь на це питання він лише їдко пожартував.

"Мені подобаються молодші дівчата. Тіна Кароль для мене, ніби з мамою в один клас ходила", - сказав Дурнєв.

Він додав, що йому більше подобаються 25-річні дівчата, бо з ними він відчуває себе молодшим.

Нагадаємо, раніше у Кароль випали груди з тісного топа.

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