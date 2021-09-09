Співачка поділилася цією новиною в інста-сторіз.

Українська співачка Настя Каменських прилетіла в сонячну Туреччину, щоб дати концерт.

Мабуть, дівчина настільки захопилася процесом, що навіть травмувала руку. В інста-сторіз вона опублікувала фотографію руки зі саднами.

"Я дуже пристрасна дівчина. Сьогодні розбила руку мікрофоном. Випадково", - підписала кадр Настя.

Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Настя Каменських відпочивала зі своєю сім'єю на морі. Вона провела кілька тижнів на яхті зі своїм чоловіком Потапом, мамою Лідою, подругою Анею, свекрухою і з 13-річним сином Потапа - Андрієм.

Не встигла зірка повернутися з відпустки, як у неї почалися гастролі. Насамперед вона відвідала Туреччину, в якій вже встигла відіграти концерт.

Хто така Настя Каменських

Читайте такожЗірка серіалу "Спіймати Кайдаша" офіційно одружився (фото)Настя Каменських - це українська співачка, яка здобула популярність, виступаючи в дуеті з Потапом. 10 років пара завойовувала серця глядачів, а потім група розпалася. Потап почав більш активно займатися своєю групою MOZGI, а Настя пішла в сольне плавання під псевдонімом NK. Влітку 2020 року зірка представила свій перший сольний іспаномовний альбом Eclеctica.

У травні 2019 року Потап і Настя Каменських одружилися. Вони живуть у власному приватному будинку під Києвом. По сусідству з ними живуть Юрій Горбунов і Катя Осадча.

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Автор: Діана Могилєвич