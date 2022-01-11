Зірка разом зі своєю сім'єю потрапила в неприємну ситуацію.

Українська співачка Камалія разом з родиною відпочивала у Фінляндії. У день від'їзду двері в номер з незрозумілих причин виявилися заблокованими, тому їм довелося залишати готель через балкон.

"Нас явно Лапландія не хотіла відпускати! Довелося залишати апартаменти через балкон, оскільки нікому не могли додзвонитися. Двері заблокували незрозуміло чому. Година дня. Ми змушені передавати валізи через балкон. Добре, що ми на першому поверсі", - розповіла Камалія.

Читайте також"Дура": Тіна Кароль прогулялася містом в одному халатику (відео)Але і на цьому неприємності не покинули її сімейство. По прильоту в Бориспіль тільки дві валізи з семи виявилися цілими. Ймовірно, упакування могло пошкодитися через мороз або, як зазначила Камалія, через недбалість вантажників.

Раніше УНІАН назвав 5 українок, які вийшли заміж за мільйонерів, серед них і Камалія.

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