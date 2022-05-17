Джамала висловилася про Євробачення 2022 та перемогу України.

Українська співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала в бліц-інтерв'ю УНІАН висловилася про цьогорічну перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні та прокоментувала скандал навколо оцінок українського журі для Польщі.

Джамало, на вашу думку, чи заслужено Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні або, можливо, ця перемога дісталася нам через війну та пильну увагу Європи?

Хлопці та вся команда великі молодці! Можу тільки уявити, як складно - передусім морально - готуватися до шоу, проводити репетиції, переживати емоції на тлі війни, трагедії, що відбувається у країні. Але вони зробили все на найвищому рівні, і заслуговують на теплі слова та компліменти.

Звичайно, перемога Kalush Orchestra - це потужний жест підтримки всім нам, українцям, під час війни, і контекст тут має значення. Але це не скасовує всіх заслуг хлопців та їхньої команди - вони зробили велику роботу.

Яке майбутнє чекає на групу? Чи можуть вони стати світовими зірками?

Я можу говорити про свій досвід - перемога на Євробаченні у 2016 році дала моїй кар'єрі потужний додатковий поштовх. Я досі вдячна європейській аудиторії та, звичайно, власним слухачам за підтримку! Мене тепло приймають у європейських країнах, і ця медійність дуже допомогла в часи війни.

Я бажаю Kalush Orchestra, щоби перемога на Євробаченні й для них стала новим розділом у їх кар'єрі. Щоб вони скористалися цією можливістю на користь країни.

У фіналі конкурсу соліст гурту Олег Псюк закликав світ врятувати Маріуполь та захисників заводу "Азовсталь". Після цього був ризик їх дискваліфікації. Чому на Євробачення не можна говорити про війну, якщо це один із шансів закликати до розуму цивілізацію та спробувати зупинити війну?

Це питання з різних площин. Формально правилами Євробачення справді заборонені будь-які політичні вислови та заклики, бо це передусім пісенний конкурс. Але якщо судити з моральної точки зору - чи можливо виступати на найбільшій сцені Європи та не розповісти про трагедію, що відбувається у твоїй країні? Чи можливо не використати будь-якої можливості, аби врятувати наших людей? Я думаю, що хлопці зробили те, що зробив би кожний українець на їхньому місці. І, звісно, ​​підтримаю та аплодую їм за цей крок.

Наступного року Євробачення має відбутися в Україні. В якому місті ви хотіли б, щоб воно пройшло?

Моя мрія - це Євробачення у вільній Україні, а Львів, Дніпро чи Сімферополь різниці немає. Ми всі сподіваємось і віримо, що це буде можливо.

До речі, зараз розгорівся скандал навколо оцінок українського журі для Польщі. Що ви думаєте про це?

Я не хочу оцінювати роботу нашого журі - оцінку дало наше суспільство, яке, м'яко кажучи, було здивоване таким рішенням. У цьому році і у Польщі, і у Литви вишли блискучі, на мій погляд, виступи. Особливо виокремлю Моніку Лю (представниця Литви, яка виконала пісню Sentimentai. Більш того, після фіналу конкурсу вона висловила радість тому, що перемогла саме Україна).

А які виступи з Євробачення 2022 вам сподобалися найбільше?

Можу виділити представника від Великобританії, що посів друге місце. Це яскравий, харизматичний артист з потужною піснею, тож рада бачити його на перших позиціях. Швеція, як одна з найпісенніших, якщо можна так сказати, країн Європи та світу, знову показала найвищий рівень.

Приємно здивувала Ісландія: неймовірні жінки, чарівне шоу та приємний жест підтримки. А також була вражена іспанським шоу. Шанель - вже готова артистка високого рівня, на яку, певно, чекає велике майбутнє. Ми були знайомі з нею ще до Євробачення - вона сильно підтримувала мене під час моїх виступів в Іспанії - і я рада, що зараз вона отримує увагу та визнання, на яке заслуговує.

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