Джамала намагається відновити доступ до свого YouTube-каналу.

Відома співачка Джамала відреагувала на зникнення своїх кліпів за останні три роки з YouTube-каналу. При цьому вона не сказала, хто саме видалив її кліпи.

В інста-сторіз зірка розповіла, що вже не працює зі своїм продюсером Ігорем Тарнопольським, у якого був доступ до YouTube-каналу.

"У мене тільки одна відповідь на всі ваші запитання. Вже три місяці я не співпрацюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від YouTube-каналу Jamala мені не належать, але я з командою працюю над їх відновленням", - написала зірка.

Також на припинення співпраці відреагував і сам Тарнопольський. За його словами, він 11 років займався розкруткою Джамали, а в підсумку його залишили "за бортом". Крім того, він зазначив, що кліпи не видаляв.

"Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов'язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж в публічній сфері - це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися ", - заявив Тарнапольський виданню" СЛУХ ".

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Автор: Діана Могилєвич