Фани розчаровані його поведінкою.

Нещодавно культова співачка Брітні Спірс випустила мемуари "Жінка в мені", в яких розповіла, що Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт. Таке визнання шокувало шанувальників артиста, тому вони закликали його бойкотувати.

Користувачі почали писати в соціальній мережі Х, що багато років їх обманювали, створюючи Тімберлейку образ крутого і гарячого чоловіка.

"Я думаю, Джастін Тімберлейк знає, що він був початком падіння Брітні. Він так сильно підбурював ЗМІ, він розбив їй серце, він говорив про їхній бізнес в інтерв'ю. Брітні ніколи не робила з ним так, і після цього розриву вона ніколи не була колишньою", - написав один з користувачів.

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Відзначимо, зараз популярність Тімберлейка різко пішла на спад. Однак він поки ніяк не коментує скандал, що розгорівся навколо його персони.

Стосунки Тімберлейка і Спірс - що відомо

У 1997-2002 роках Джастін зустрічався з Брітні, після розставання випустив пісню і кліп "Cry Me а River". Пісня згодом стала світовим хітом.

Через багато років Спірс зізналася, що в їхніх стосунках все було не так солодко, як думали багато шанувальників. Артистка розповіла, що одного разу завагітніла від Тімберлейка, але він виявився не готовий до батьківства.

Тому вона вдома прийняла таблетки, що провокують викидень. У той момент їй стало дуже зле, а Тімберлейк, щоб розрядити обстановку, підійшов до неї і почав грати на гітарі.

Вона додала, що Тімберлейк їй зраджував, проте вона не йшла від нього, тому що була дуже закохана.

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