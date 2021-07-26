Зірка з коханцем прилетіли на Французьку Рив'єру, а потім перемістилися на розкішну шестипалубну суперяхту вартістю 130 мільйонів доларів.

Як повідомляють ЗМІ, американська співачка та акторка Дженніфер Лопес разом із коханим Беном Аффлеком відзначила свій 52-ий день народження на яхті олігарха Ріната Ахметова.

Про це пише Daily Mail.

За інформацією видання, у суботу, 24 липня, пара прилетіла приватним літаком з Лос-Анджелеса на Французьку Рив'єру, а потім перемістилася на розкішну шестипалубну суперяхту Valerie вартістю 130 мільйонів доларів.

На шести палубах розташовані сім спальних кімнат, а також масажні кабінети, тренажерний зал з панорамним видом на океан, обідня зона на відкритому просторі, приміщення для косметичних процедур, кінотеатр, басейн, джакузі та фонтан. Судно може вмістити 14 гостей і до 27 членів екіпажу.

Яхту спустили на воду у 2011 році. Видання пише, що зараз вона належить українському мільярдерові Рінату Ахметову, який є 327-ю найбагатшою людиною у світі з чистим капіталом у 7,5 мільярда доларів.

У 2019 році судно перебудували, і зараз воно продається та здається в оренду компанією Dynamiq Brokerage.

Хто саме оплатив зірковий відпочинок пари та скільки коштувала оренда яхти, невідомо.

Зазначається також, що в тому ж районі у п'ятницю помітили колишнього Дженніфер Лопес Алекса Родрігеса. Він відпочивав з одягнених у бікіні жінками на іншій яхті. Родрігес і Лопес офіційно припинили свої чотирирічні стосунки в березні, після чого зірка публічно відновила свій роман з Аффлеком, з яким зустрічалася на початку 2000-х.

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Автор: Катерина Комолова