Актрису атакували хейтери.

Відома актриса Дженніфер Еністон опублікувала в Instagram фотографію, через яку її атакували хейтери.

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На фото була зображена ялинкова іграшка з написом "Наш перший пандемічний 2020". Користувачі мережі відзначили, що таке фото було дурістю, особливо в період, коли вмирають мільйони людей від коронавірусу.

"Знаменитості під час пандемії показали, наскільки вони відірвані від усього, що не має до них відношення", "Вибачте, але це так бездушно - хвалитися прикрасою з написом "пандемія 2020". Через цю пандемію загинули ні в чому не винні люди. Ми не збираємося це святкувати", - написали користувачі.

Але знайшлися і ті, хто захистив зірку. Адже Еністон протягом року просила своїх підписників носити маски і дотримуватися дистанції.

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Автор: Діана Могилєвич