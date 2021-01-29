Знімок зірки з новою зачіскою набрав понад 4 млн лайків.

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон показала свою нову зачіску - каскадну стрижку і фарбування з ефектом вигорілих пасом.Читайте такожСєдокова показала сексуальне фото і змусила фанів "замовкнути"

Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Автор цієї стрижки - стиліст Кріс Макміллан. Він - автор тієї самої стрижки з "Друзів", яка зробила Дженніфер суперзіркою.

На розміщеному в мережі кадрі 51-річна актриса продемонструвала свій новий образ. На її обличчя нанесений макіяж у природних тонах.

"Отже, ми повернулися", - натякнула актриса на продовження зйомок серіалу "Ранкове шоу".

Мережа в захваті від нової зачіски Еністон: "Вау", "Ти незрівнянна!", "Дивовижна зачіска", "Я закохана у твої стрижку і колір волосся".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко