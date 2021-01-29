Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон показала свою нову зачіску - каскадну стрижку і фарбування з ефектом вигорілих пасом.Читайте такожСєдокова показала сексуальне фото і змусила фанів "замовкнути"
Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Автор цієї стрижки - стиліст Кріс Макміллан. Він - автор тієї самої стрижки з "Друзів", яка зробила Дженніфер суперзіркою.
На розміщеному в мережі кадрі 51-річна актриса продемонструвала свій новий образ. На її обличчя нанесений макіяж у природних тонах.
"Отже, ми повернулися", - натякнула актриса на продовження зйомок серіалу "Ранкове шоу".
Мережа в захваті від нової зачіски Еністон: "Вау", "Ти незрівнянна!", "Дивовижна зачіска", "Я закохана у твої стрижку і колір волосся".
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