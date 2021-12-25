Зірка постала перед багатомільйонною публікою без краплі косметики.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала, як виглядає без макіяжу та фотошопу. Зазначимо, що зірці 52.

Нове відео Джей Ло з’явилося в Instagram.

Зазвичай знаменитість позує перед камерою з бездоганним макіяжем, але цього разу похизуватися свою природною красою.

Читайте також"Милі сваряться": Бен Аффлек видалив Джей Ло з друзів в InstagramДженніфер Лопес показала фоловерам, як доглядає за шкірою, перед тим, як нанести макіяж. Зірка позувала у бежевому кімоно, а своє волосся Дженніфер зібрала у хвостик.

Фани зірки здивувалися сміливості Лопес. Вони засипали зірку компліментами, адже виглядає вона дійсно приголомшливо.

"Яка ж ти красива",

"Твоя шкіра просто неймовірна! Ти - королева!",

"Ти заполонила моє серце",

- пишуть фоловери зірки у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, американський актор Бен Аффлек вперше висловився про своє життя після возз'єднання з актрисою та співачкою Дженніфер Лопес.

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