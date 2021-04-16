Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес більше не разом / фото REUTERS
Американська співачка Дженніфер Лопес та її коханий Алекс Родрігес все-таки вирішили розірвати стосунки.
Пара 15 квітня випустила спільну заяву, пише видання Today.
"Ми зрозуміли, що у нас краще виходить бути друзями, і сподіваємося, що ми залишимося ними. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати одне одного в наших спільних справах і проектах. Бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного", - йдеться у повідомленні пари.
Стосунки Лопес і Родрігеса
- У березні 2017 року Лопес почала зустрічатися з бейсболістом Алексом Родрігесом.
- У 2019-му спортсмен освідчився співачці під час їхнього спільного відпочинку на Багамах.
- Пара планувала весілля на літо 2020 року в Італії. Але через пандемію коронавірусу ці плани довелося відкласти.
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