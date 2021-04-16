Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес оголосили про розірвання стосунків

Перші чутки, що у стосунках пари не все гладко, з'явилися ще в середині березня.

Американська співачка Дженніфер Лопес та її коханий Алекс Родрігес все-таки вирішили розірвати стосунки. Пара 15 квітня випустила спільну заяву, пише видання Today. "Ми зрозуміли, що у нас краще виходить бути друзями, і сподіваємося, що ми залишимося ними. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати одне одного в наших спільних справах і проектах. Бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного", - йдеться у повідомленні пари. Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від TODAY (@todayshow) Стосунки Лопес і Родрігеса У березні 2017 року Лопес почала зустрічатися з бейсболістом Алексом Родрігесом.

У 2019-му спортсмен освідчився співачці під час їхнього спільного відпочинку на Багамах.

Пара планувала весілля на літо 2020 року в Італії. Але через пандемію коронавірусу ці плани довелося відкласти. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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