Актора Джеррі Харріса звинувачують у розбещенні неповнолітніх хлопчиків і у виготовленні дитячої порнографії.
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Про це повідомляє The New York Times.
Ще 17 вересня 21-річного актора заарештували. Досі він залишається під вартою у виправному центрі столиці в Чикаго.
Йому пред'явлено сім звинувачень. Днями актор зізнався, що у нього все ж був статевий акт з п'ятнадцятирічним хлопчиком. Це сталося на одній з вечірок. При цьому з іншими звинуваченнями він не погодився. Він не визнав себе винним у тому, що просив неповнолітніх хлопчиків скидати йому еротичні фотографії.
Хто такий Джеррі Харріс:
- Джеррі Харріс - член групи підтримки з коледжу Наварро в Техасі
- Він здобув популярність завдяки документальному серіалу Netflix "Cheer", де розповідається про підготовку команди до участі в національному чемпіонаті з чирлідингу
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