Його звинувачують у виготовленні дитячого порно.

Актора Джеррі Харріса звинувачують у розбещенні неповнолітніх хлопчиків і у виготовленні дитячої порнографії.

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Про це повідомляє The New York Times.

Ще 17 вересня 21-річного актора заарештували. Досі він залишається під вартою у виправному центрі столиці в Чикаго.

Йому пред'явлено сім звинувачень. Днями актор зізнався, що у нього все ж був статевий акт з п'ятнадцятирічним хлопчиком. Це сталося на одній з вечірок. При цьому з іншими звинуваченнями він не погодився. Він не визнав себе винним у тому, що просив неповнолітніх хлопчиків скидати йому еротичні фотографії.

Хто такий Джеррі Харріс:

Джеррі Харріс - член групи підтримки з коледжу Наварро в Техасі

Він здобув популярність завдяки документальному серіалу Netflix "Cheer", де розповідається про підготовку команди до участі в національному чемпіонаті з чирлідингу

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Автор: УНІАН