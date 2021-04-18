Українська співачка Jerry Heil вперше прокоментувала інформацію про переїзд в США. Вона розповіла, чому хоче поїхати в Америку і чи назавжди збирається покинути Україну.
Читайте такожJerry Heil їде в СШАВідеозвернення до шанувальників з цього приводу дівчина опублікувала на своєму YouTube-каналі.
«Все не так однозначно», - зазначила вона.
Jerry Heil зізналася, що завжди мріяла писати музику для фільмів, і відверто розповіла, як три роки тому кинула навчання:
«Провчившись у консерваторії півтора року, я зрозуміла, що я рухаюся кудись не туди... Мені стало нецікаво».
У підсумку дівчина не без допомоги продюсера Михайла Ясинського вирішила відправитися в США, щоб там продовжити навчання. Але при цьому вона запевнила, що це не стане кінцем її кар'єри в Україні:
«Чим я тепер займаюся? Це вступом до вузу. Буду пробуватися в різні навчальні заклади в Америці. Саме в ті, в які я давно хотіла... Я б хотіла привнести реально щось круте у розвиток української культури. Це не означає, що я «звалила», і що я хочу закинути кар'єру тут».
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