Дівчина зізналася, що завжди хотіла писати музику для фільмів і тому їде вчитися в Америку.

Українська співачка Jerry Heil вперше прокоментувала інформацію про переїзд в США. Вона розповіла, чому хоче поїхати в Америку і чи назавжди збирається покинути Україну.

Читайте такожJerry Heil їде в СШАВідеозвернення до шанувальників з цього приводу дівчина опублікувала на своєму YouTube-каналі.

«Все не так однозначно», - зазначила вона.

Jerry Heil зізналася, що завжди мріяла писати музику для фільмів, і відверто розповіла, як три роки тому кинула навчання:

«Провчившись у консерваторії півтора року, я зрозуміла, що я рухаюся кудись не туди... Мені стало нецікаво».

У підсумку дівчина не без допомоги продюсера Михайла Ясинського вирішила відправитися в США, щоб там продовжити навчання. Але при цьому вона запевнила, що це не стане кінцем її кар'єри в Україні:

«Чим я тепер займаюся? Це вступом до вузу. Буду пробуватися в різні навчальні заклади в Америці. Саме в ті, в які я давно хотіла... Я б хотіла привнести реально щось круте у розвиток української культури. Це не означає, що я «звалила», і що я хочу закинути кар'єру тут».

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Автор: Катерина Шварц