Українська співачка, відома як Jerry Heil, готується до виходу нового альбому та у зв’язку з цим переймається через низьку кількість переглядів її дописів.
Читайте також"Дівчинка дозріла": співачка Jerry Heil "в активному пошуку" показала сталевий прес (фото)Про це вона написала у своєму Instagram.
«Панди, чесно. Такої ж*пи по переглядах постів я не чекала напередодні публікації альбому. Що з цим робити, а головне — чому це сталося і як це виправити? – поки не знаю точно», – зізналася виконавиця.
Прихильники співачки у коментарях дали їй кілька порад, як збільшити перегляди: «Треба йти на крайні заходи та виставляли ж*пу», «Яна, ти хіба забула, як це робиться? Скидаєш фото себе напівоголеної і – вуаля, перегляди злітають до небес!», «Або гола ср*ка, або.... ср*ка гола», «Попроси, щоб відписалися від тебе та одразу підписалися назад», «Не зациклюйся на цифрах, статистиці, результаті. А лови кайф від процесу».
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