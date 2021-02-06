Виконавиця хотіла б вміти телепортуватися.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, зізналася, які хотіла б мати суперсили.

Читайте також"Дівчинка дозріла": співачка Jerry Heil "в активному пошуку" показала сталевий прес (фото)Дівчина опублікувала у своєму Instagram серію кумедних фото та написала:

«Холодно. Обери собі дві суперсили! Які вони? Мої: левітейшон, телепортейшон».

Підписники у коментарях здебільшого оцінили знімки, і лише деякі при цьому відповіли на питання співачки: «Класні фото», «Фото вогонь», «Коли попросили фото для резюме», «Теж телепортація, але не тільки тут і зараз, а по всій часовій лінії, ну і регенерація/безсмертя».

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Автор: УНІАН