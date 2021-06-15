Популярна співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек дали привід шанувальникам обговорювати їх ймовірне возз'єднання.
Раніше їх "застукали" на балконі під час відпочинку в котеджі в Майамі. А зараз вони "спалилися" в одному з ресторанів. Папараці сфотографували парочку за солодкими поцілунками.
Відзначимо, що чутки про возз'єднання пари почалися два тижні тому. Джей Ло розлучилася з Алексом Родрігесом і почала більше часу проводити з Аффлеком. І це попри те, що Родрігес ще деякий час сподівався на те, що їм вдасться зберегти свої стосунки.
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