Співачка поділилася фото з відпочинку.

Популярна співачка Джей Ло опублікувала в Instagram фото в бікіні.

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Зірка постала в бордовому роздільному купальнику. Доповнила вона пляжний образ капелюшком від бренду Dior і сонцезахисними окулярами.

Цікаво, що 51-річна співачка повернулася до камери боком, тим самим засвітивши свої соковиті сідниці. Варто відзначити, що Лопес стежить за своєю фігурою.

Коментарі до фото залишили такі відомі особистості як Кортні Кардашьян, Леся Нікітюк та інші. Фанати відзначили, що Дженніфер виглядає приголомшливо.

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Автор: Діана Могилєвич