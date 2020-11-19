Співачка показала фото / instagram.com/jlo
Відома співачка Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в ультраобтислій сукні.
На фото вона постала в чорній довгій сукні з глибоким вирізом під грудьми. Знімок вийшов досить пікантним тому, що одні груди у неї випали. Варто відзначити, що сукня висвітлює і частину живота Лопес. В результаті чого видно гарний прес Дженніфер.
Співачка показала фото / instagram.com/jlo
Чим відома Джей Ло:
- На зорі 1990-х років Дженніфер почала свій шлях в шоу-бізнесі танцівницею в комедійному телешоу In Living Color
- Дебютний альбом Дженніфер Лопес On the 6 вийшов 1 червня 1999 року і дебютував на восьмій позиції в рейтингу Billboard 200
- Дженніфер Лопес є також успішною бізнесвумен. Найбільшого успіху Лопес домоглася в парфумерному бізнесі. Її перший аромат Glow by J. Lo побив рекорди продажів.
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