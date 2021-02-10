Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo
Відома співачка Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку співачка постала з короткою стрижкою. Ймовірно, вона обрізала своє довге волосся. Крім того, зірка сидить на підлозі у відвертій сукні, рукавичках і шапочці. При цьому її ключиці і ніжки оголені. Фото вийшло досить сексуальним.
Варто відзначити, що у Джей красива фігура. Це й не дивно, адже вона регулярно займається спортом і мотивує своїх фанатів вести здоровий спосіб життя.
Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo
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